Foto: Luciana Gimenez surge nua e exibe corpão na web

Apresentadora mostrou que está com tudo em cima aos 49 anos e depois de dois filhos

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:41 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Luciana Gimenez chocou os fãs nesta quinta (17). A bonita decidiu ir à web para postar uma foto sensual em que surge totalmente nua. O clique foi postado em seu próprio perfil do Instagram.

Sem nenhuma roupa, a dona do Superpop posou com as mãos nos seios e uma mini bolsa escondendo as partes. "Essas bolsas não cabem nada né, mulherada?", escreveu ela, na legenda, fingindo que o acessório era o centro das atenções.

Nos comentários os fãs só souberam rasgar elogios para a bonita, que deixou o corpão à mostra na foto: "Linda". "Maravilhosa. E que corpo!", disse outra fã. Um seguidor ainda comentou: "Chocado".

