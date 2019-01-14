Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ovo viral

Foto de ovo desbanca Kylie Jenner e é post mais curtido do Instagram

Depois de descobrir que havia "perdido" para um ovo, Kylie postou vídeo em que quebra um ovo no asfalto quente, como se fosse fritá-lo

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 10:39

Publicado em 

14 jan 2019 às 10:39
Com mais de um bilhão de usuários ativos, a rede social Instagram é um espaço para compartilhar fotos da rotina, mas também para acompanhar o dia a dia das celebridades.
Até então, Kylie Jenner, 21, uma das irmãs de um dos clãs mais famosos do mundo, era a detentora da publicação mais curtida na rede social.
Na foto publicada em 6 de fevereiro de 2018, ela mostra sua filha Stormi Webster, recém-nascida, segurando o seu polegar. Com a publicação, ela bateu seu próprio record de foto mais curtida da rede.
No entanto, na primeira semana de 2019, uma foto incomum veio desbancar a Jenner. Um perfil que leva o nome de "world_record_egg" postou uma foto de um ovo na casca, com fundo branco, e com a legenda "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a publicação mais curtida do Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kylie Jenner (18 milhões)!"
A intenção de ser a foto mais curtida já era prevista, mas em cerca de poucos dias, o dono do perfil realmente conseguiu bater a meta. E com folga: a publicação já tem 25.327 milhões de curtidas, 7 milhões a mais do que a foto da Jenner. E o número continua crescendo.
Kylie ficou sabendo que perdeu a sua posição e resolveu postar um vídeo nesta segunda-feira (14) quebrando um ovo no asfalto quente, como se fosse "fritá-lo".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados