Foto: calça de Lucas Viana rasga na TV e parte íntima fica à mostra

O bonitão passou por uma situação inusitada na manhã deste domingo (13), mas teve que lidar com o micão em rede nacional mesmo assim

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:38

 - Atualizado há 6 anos

O modelo Lucas Viana Crédito: Reprodução/Instagram @eulucasviana

Lucas Viana não teve motivos para comemorar nada na manhã deste domingo (13). O bonitão conversava com outros participantes de "A Fazenda" quando de repente fez uma manobra que rasgou sua calça

Ele, que trocou carícias com a ex-BBB Hariany no reality, ficou com as partes íntimas expostas e, por sorte, estava usando uma cueca que não permitiu que os telespectadores vissem mais do que o volume do underwear. 

Por um tempo, o modelo ainda ficou conversando com os colegas sem perceber nada. 

O modelo Lucas Viana com a calça rasgada em "A Fazenda 11" Crédito: Reprodução/Instagram

