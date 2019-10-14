Foto: calça de Lucas Viana rasga na TV e parte íntima fica à mostra

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:38
- Atualizado há 6 anos
Lucas Viana não teve motivos para comemorar nada na manhã deste domingo (13). O bonitão conversava com outros participantes de "A Fazenda" quando de repente fez uma manobra que rasgou sua calça.
Ele, que trocou carícias com a ex-BBB Hariany no reality, ficou com as partes íntimas expostas e, por sorte, estava usando uma cueca que não permitiu que os telespectadores vissem mais do que o volume do underwear.
Por um tempo, o modelo ainda ficou conversando com os colegas sem perceber nada.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o