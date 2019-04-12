Fora do BBB 19, Carolina diz que não descarta romance com Alan

12/04/2019 - A ex-BBB Carolina Peixinho Crédito: Victor Pollak/Globo

Eliminada na noite desta quinta-feira (11), tornando-se a terceira colocada do BBB 19, Carol Peixinho esteve no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, contando sobre a sua experiência dentro da casa.

A baiana foi questionada sobre diversos assuntos, como a relação que teve com o "brother" Alan. Os dois não chegaram se beijar dentro da casa, mas trocaram diversos carinhos que repercutiram nas redes sociais e criaram a especulação da formação de um novo casal.

"Ele é muito legal, é um homem bonito e interessante. Só que ele já se envolveu na casa com uma pessoa, e isso me bloqueava totalmente", diz Carol, se referindo à participante Hana.

"Se não, acho que teria rolado. [...] Tinha uma vontade, mas que eu podia de repente esperar", concluiu. Questionada sobre se o romance poderia rolar fora da casa, longe das câmeras, Carol respondeu que "há uma possibilidade, não descarto".

EXPULSÃO DE HARIANY

Carol também relembrou a expulsão de Hariany do programa, após a jogadora empurrar a amiga Paula. "De agressividade ela não tem nada. Foi por impulso mesmo", esclareceu Carol, que presenciou a cena. "A bebida intensifica algo que de repente estava ali, apertado".

Sobre a experiência, ela disse que se sentiu angustiada a cada vez que um amigo seu deixava a casa, até ser a última a sobrar de seu grupo, o que a fez se aproximar de Paula e Hariany.

"A insegurança rola desce o começo", disse a terceira colocada do programa, que esteve em seis paredões. "Mas você vai para o paredão e volta, sente que está legal. [...] Isso te dá ânimo". "Vivi um dia de cada vez, sem esperar muita coisa do jogo e de ninguém", concluiu.