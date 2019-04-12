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FORA DA CASA

Fora do BBB 19, Carolina diz que não descarta romance com Alan

Peixinho foi a última eliminada do programa

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 13:47

Publicado em 

12 abr 2019 às 13:47
12/04/2019 - A ex-BBB Carolina Peixinho Crédito: Victor Pollak/Globo
Eliminada na noite desta quinta-feira (11), tornando-se a terceira colocada do BBB 19, Carol Peixinho esteve no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, contando sobre a sua experiência dentro da casa.
A baiana foi questionada sobre diversos assuntos, como a relação que teve com o "brother" Alan. Os dois não chegaram se beijar dentro da casa, mas trocaram diversos carinhos que repercutiram nas redes sociais e criaram a especulação da formação de um novo casal.
"Ele é muito legal, é um homem bonito e interessante. Só que ele já se envolveu na casa com uma pessoa, e isso me bloqueava totalmente", diz Carol, se referindo à participante Hana.
"Se não, acho que teria rolado. [...] Tinha uma vontade, mas que eu podia de repente esperar", concluiu. Questionada sobre se o romance poderia rolar fora da casa, longe das câmeras, Carol respondeu que "há uma possibilidade, não descarto".
EXPULSÃO DE HARIANY
Carol também relembrou a expulsão de Hariany do programa, após a jogadora empurrar a amiga Paula. "De agressividade ela não tem nada. Foi por impulso mesmo", esclareceu Carol, que presenciou a cena. "A bebida intensifica algo que de repente estava ali, apertado".
Sobre a experiência, ela disse que se sentiu angustiada a cada vez que um amigo seu deixava a casa, até ser a última a sobrar de seu grupo, o que a fez se aproximar de Paula e Hariany.
"A insegurança rola desce o começo", disse a terceira colocada do programa, que esteve em seis paredões. "Mas você vai para o paredão e volta, sente que está legal. [...] Isso te dá ânimo". "Vivi um dia de cada vez, sem esperar muita coisa do jogo e de ninguém", concluiu.
A terceira colocada disse ainda que depois de saiu do programa, conversou com os familiares e correu para o celular, ficando contente com o apoio da torcida e fãs. "Não deu para ver um terço das coisas", brincou.

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