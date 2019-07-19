Home
>
Famosos
>
Fontenelle diz que foi cogitada para governo Bolsonaro: "Em breve"

Fontenelle diz que foi cogitada para governo Bolsonaro: "Em breve"

Em contrapartida, loira criticou o descaso com a Cultura no Brasil

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:48

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

Antônia Fontenelle quer entrar para a política. Ao menos é isso o que ela revela em seu "Falando Francamente", quadro que mantém no canal do YouTube que comanda. Em recente vídeo, a loira surge falando sobre o que pretende para o futuro. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Fontenelle rebate Flávia Alessandra: 'Você não tem direito a nada'

"Já pensei em entrar para a política. É muito provável que eu entre daqui a pouco", disse, completando que já foi indicada para trabalhar no governo de Jair Bolsonaro: "Já fui cogitada. Depende muito. É muito complicado. Ainda tem muita coisa pra fazer antes de me envolver com política". 

> Jorge Kajuru revela que Silvio Santos viveu caso com Hebe Camargo

Nos bastidores, o papo é de que Fontenelle quer levar Bolsonaro para dar entrevista em seu canal, também. A ministra Damares Alves já foi entrevistada pela loira. Sem papas na língua, Antônia também criticou o descaso do governo Bolsonaro com a Cultura. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

youtube

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais