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BBB 21

Fiuk precisa de remédios para depressão e está em abstinência

A equipe de Fiuk soltou uma nota na conta oficial do artista no Facebook para rebater brincadeiras, piadas e o que eles chamam de "ódio" com relação a algumas atitudes dele no BBB 21
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2021 às 11:01

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 11:01

O ator e cantor Fiuk no
O ator e cantor Fiuk no "BBB 21" Crédito: Reprodução Twitter @Fiuk
A equipe de Fiuk soltou uma nota na conta oficial do artista no Facebook para rebater brincadeiras, piadas e o que eles chamam de "ódio" com relação a algumas atitudes dele no BBB 21.
Segundo a equipe, Fiuk é diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), depressão e ansiedade. E ele estaria em abstinência de remédios.
"Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria. No programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele"
Nota da equipe de Fiuk - Publicação feita no Facebook 
Junto com a nota, foi publicado um vídeo em que Caio diz que ele não entendeu uma orientação dada por ele. Logo, Juliette e Karol Conká explicam que ele tem a doença e pode não interpretar corretamente algumas informações.
Segundo a equipe, o principal sintoma do TDAH é a desatenção extrema, que pode resultar na impercepção de coisas ditas como "óbvias". E que as pessoas na internet o têm julgado de forma errada.
"Memes e piadas sobre a aparência e as condições mentais do Fiuk são de cunho extremamente desrespeitoso. A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Esses transtornos o deixam isolado e causam intensas crises de choro", diz. Recentemente, um meme de nome Fiuk fantasma fez até Tiago Leifert se divertir.

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Até mesmo o cigarro seria uma forma de válvula de escape para ele lidar com as frequentes recaídas emocionais, diz a equipe. Também falam que ele vem sofrendo com "pressão, exclusão e perseguição" nos últimos dias.
"Todo o ódio gratuito que ele tem sofrido nos deixou extremamente preocupados em como ele reagirá com tudo isso", finaliza a nota.

O QUE DIZ A GLOBO

Procurada para saber a respeito de um possível veto aos medicamentos de Fiuk, a Globo anda não havia respondido às solicitações até a publicação deste texto.

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