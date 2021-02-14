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Big Brother Brasil 21

Festa tem beijo triplo, acerto de contas de Fiuk e Gilberto apaixonado

Brothers e sisters se divertiram ao som de Alok na festa, mas, depois disso, rolou beijo triplo, revelações amorosas e até acerto de contas.

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 09:37

Publicado em 

14 fev 2021 às 09:37
Karol Conká, Sarah e Gilberto dão selinho na Festa Amsterdam
Karol Conká, Sarah e Gilberto dão selinho na Festa Amsterdam Crédito: Rede Globo
A madrugada do BBB 21 foi agitada. Brothers e sisters se divertiram ao som de Alok na festa, mas, depois disso, rolou beijo triplo, revelações amorosas e até acerto de contas.
A noite começou com um selinho triplo entre Karol Conká, Sarah e Gilberto. Mesmo prometendo votar em Sarah, a cantora, que é a Líder da semana, não hesitou em beijar os colegas de confinamento.
Logo após o beijo, Gil disse que temia a aproximação de Conká. Sarah disse que ele não deverá ser o indicado da semana, mas, sim, ela.
Gilberto, aliás, fez revelações amorosas para Pocah e Camila. O doutorando e economia revelou que está apaixonado por Lucas Penteado. Os dois deram um beijo na festa anterior que resultou na desistência do competidor.
Fiuk no quarto colorido
Fiuk no quarto colorido Crédito: Rede Globo
Mas nem tudo foram flores. Arthur começou a falar mal de Gilberto para Projota. Segundo o instrutor de crossfit, Gil estaria conversando com todos e combinando votos.
A dentista Thaís resolveu dar um fim à expectativa de romance com Fiuk. Em conversa com ele, disse que os dois ficariam apenas na amizade. Desde a festa em que ambos se beijaram que Fiuk se distanciou dela por medo de formar casal.
Fiuk ainda indagou Projota para saber se ele votaria nele. O filho de Fábio Jr. parece ser a bola da vez dos votos da casa no Paredão deste domingo (14).

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