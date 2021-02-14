Festa tem beijo triplo, acerto de contas de Fiuk e Gilberto apaixonado

Karol Conká, Sarah e Gilberto dão selinho na Festa Amsterdam Crédito: Rede Globo

A madrugada do BBB 21 foi agitada. Brothers e sisters se divertiram ao som de Alok na festa, mas, depois disso, rolou beijo triplo, revelações amorosas e até acerto de contas.

A noite começou com um selinho triplo entre Karol Conká, Sarah e Gilberto. Mesmo prometendo votar em Sarah, a cantora, que é a Líder da semana, não hesitou em beijar os colegas de confinamento.

Logo após o beijo, Gil disse que temia a aproximação de Conká. Sarah disse que ele não deverá ser o indicado da semana, mas, sim, ela.

Gilberto, aliás, fez revelações amorosas para Pocah e Camila. O doutorando e economia revelou que está apaixonado por Lucas Penteado. Os dois deram um beijo na festa anterior que resultou na desistência do competidor.

Fiuk no quarto colorido Crédito: Rede Globo

Mas nem tudo foram flores. Arthur começou a falar mal de Gilberto para Projota. Segundo o instrutor de crossfit, Gil estaria conversando com todos e combinando votos.

A dentista Thaís resolveu dar um fim à expectativa de romance com Fiuk. Em conversa com ele, disse que os dois ficariam apenas na amizade. Desde a festa em que ambos se beijaram que Fiuk se distanciou dela por medo de formar casal.