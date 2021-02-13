Ilhados com Beats: Anitta beija ex-Fazenda Lipe Ribeiro em reality

A cantora Anitta, 27 anos, beijou neste sábado (13) o ex-participante de "A Fazenda 12" (Record) e "De Férias com o Ex" (MTV), Lipe Ribeiro, 28 anos , no reality show Ilhados com Beats. Eles foram flagrados se beijando durante as gravações do reality realizado em uma ilha privativa.

Lipe Ribeiro e Anitta são flagrados dando beijão Crédito: Divulgação | Beats

A cantora chegou de helicóptero à ilha, no litoral sul do Rio de Janeiro, na companhia do cachorro de estimação dela, Plínio, na sexta (12). "Gente, eu cheguei aqui na ilha", disse depois nas redes sociais. "Está tudo montado, esperando os meus participantes chegarem de barco. Recebi a informação de que eles já estão chegando. É a minha despedida do telefone."

Na madrugada de sexta-feira (12), ela gravou parte de sua preparação para a viagem. Nos vídeos ela brincou: "Vou passar o dia de biquíni e roupão". "Fez frio é top, fez calor é topless. Regra na ilha", disse citando frase icônica de Nicole Bahls, uma das participantes do reality.

A artista ainda afirmou que não pretendia ficar fora do clima de romance da ilha. Ela repostou uma cena de seu documentário "Anitta: Made in Honório" (Netflix, 2020), e listou um "arsenal" do sexo, enquanto brincava: "Eu fazendo a mala para essa ilha". "Vou levar vibrador, levar camisinha, vai que a gente transa. Levar o quê? O lubrificante, vai que a gente...", disse no trecho.

Romance ou só pegação? Crédito: Divulgação | Beats

Apesar de ser a criadora da ideia do reality, com estreia marcada para o dia 17, Anitta afirma que não sabe muito das regras do jogo, e diz que sabe apenas que celulares serão proibidos. "Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e estou muito mais nervosa do que antes porque não sei de nada do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem meu celular. Sem saber o que vocês estão falando!"