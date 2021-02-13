Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilha privativa

Ilhados com Beats: Anitta beija ex-Fazenda Lipe Ribeiro em reality

Eles foram flagrados se beijando durante as gravações do reality realizado em uma ilha privativa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2021 às 18:29

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 18:29

A cantora Anitta, 27 anos, beijou neste sábado (13) o ex-participante de "A Fazenda 12" (Record) e "De Férias com o Ex" (MTV), Lipe Ribeiro, 28 anos , no reality show Ilhados com Beats. Eles foram flagrados se beijando durante as gravações do reality realizado em uma ilha privativa.
Lipe Ribeiro e Anitta
Lipe Ribeiro e Anitta são flagrados dando beijão  Crédito: Divulgação | Beats
A cantora chegou de helicóptero à ilha, no litoral sul do Rio de Janeiro, na companhia do cachorro de estimação dela, Plínio, na sexta (12). "Gente, eu cheguei aqui na ilha", disse depois nas redes sociais. "Está tudo montado, esperando os meus participantes chegarem de barco. Recebi a informação de que eles já estão chegando. É a minha despedida do telefone."
Na madrugada de sexta-feira (12), ela gravou parte de sua preparação para a viagem. Nos vídeos ela brincou: "Vou passar o dia de biquíni e roupão". "Fez frio é top, fez calor é topless. Regra na ilha", disse citando frase icônica de Nicole Bahls, uma das participantes do reality.
A artista ainda afirmou que não pretendia ficar fora do clima de romance da ilha. Ela repostou uma cena de seu documentário "Anitta: Made in Honório" (Netflix, 2020), e listou um "arsenal" do sexo, enquanto brincava: "Eu fazendo a mala para essa ilha". "Vou levar vibrador, levar camisinha, vai que a gente transa. Levar o quê? O lubrificante, vai que a gente...", disse no trecho.
Lipe Ribeiro e Anitta
Romance ou só pegação?  Crédito: Divulgação | Beats
Apesar de ser a criadora da ideia do reality, com estreia marcada para o dia 17, Anitta afirma que não sabe muito das regras do jogo, e diz que sabe apenas que celulares serão proibidos. "Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e estou muito mais nervosa do que antes porque não sei de nada do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem meu celular. Sem saber o que vocês estão falando!"
"Não sei nem a dinâmica. Só vão falar depois que eu ficar sem celular", continuou a artista. "Estou ficando louca. A ideia foi minha de eu não saber de nada, mas quando acabou a reunião fiquei muito nervosa", concluiu.

Veja Também

Anitta sobre capixaba Arcrebiano: "Me mandava mensagem há anos"

"BBB 21": Anitta se decepciona e desiste de namorar capixaba Arthur

Anitta compara cancelamento dentro do "BBB 21" com o da internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister
Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados