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Fiuk não participa de 'Dança dos Famosos' por causa de lesão no joelho

Cantor participou do 'Domingão do Faustão', mas não conseguiu fazer a performance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 12:11

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 12:11

Fiuk acredita que conseguirá voltar a praticar em uma semana, após sessões de fisioterapia Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
Fiuk não conseguiu fazer a performance no quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, neste domingo, 14. Isso porque o cantor lesionou o joelho ao arriscar novos passos para disputa.
O filho de Fábio Júnior esteve no palco do programa e explicou que terá de ficar temporariamente afastado da dança. Fui tentar arriscar umas coisas novas e acabou não dando certo. Não foi nada muito sério, mas me impediu de dançar agora, disse ele.
Fiuk acredita que conseguirá voltar a praticar em uma semana, após sessões de fisioterapia. No perfil oficial dele no Instagram, Fiuk publicou uma foto sobre a situação. E aí, vida! Infelizmente não consegui dançar hoje, mas estou de volta na repescagem, garantiu.

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