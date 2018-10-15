Fiuk não participa de 'Dança dos Famosos' por causa de lesão no joelho

não conseguiu fazer a performance no quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, neste domingo, 14. Isso porque o cantor lesionou o joelho ao arriscar novos passos para disputa.

O filho de Fábio Júnior esteve no palco do programa e explicou que terá de ficar temporariamente afastado da dança. Fui tentar arriscar umas coisas novas e acabou não dando certo. Não foi nada muito sério, mas me impediu de dançar agora, disse ele.