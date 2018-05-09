Fim da briga? Taylor Swift recebe carta de Katy Perry e fãs comemoram

Taylor Swift e Katy Perry brigaram por causa de bailarinos para suas turnês Crédito: Reprodução

Os fãs de Katy Perry e Taylor Swift têm motivos para comemorar nesta terça-feira, 8, já que a cantora de reputation publicou, em seu Stories do Instagram, um vídeo mostrando um presente que recebeu, com a frase "Obrigada, Katy".

"Então, eu acabo de chegar no meu camarim e encontro esse ramo de oliveira. Isso significa tanto para mim!", disse Taylor, mostrando as folhagens em uma caixa, juntas a uma carta.

Na primeira linha da carta, é possível ler "olá, velha amiga". Até o momento, Katy não publicou nada, mas os fãs já estão comemorando o fim do desentendimento entre as duas, que dura desde 2014 pelo menos.

Os fãs de ambas as cantoras reagiram positivamente ao possível fim da rivalidade e o nome de Katy e Taylor se tornou um dos mais comentados do Twitter mundialmente.