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São Paulo

Filho do cantor Marciano diz ter sido barrado em velório do pai

Os dois já passaram por disputas judiciais

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 20:00

Publicado em 

18 jan 2019 às 20:00
Fabiano Martins, filho do cantor sertanejo Marciano. Crédito: Reprodução | Instagram
Fabiano Martins, filho do cantor sertanejo Marciano, morto nesta sexta-feira (18), alegou ter sido barrado no velório do próprio pai. Os dois já passaram por disputas judiciais no passado.
"Infelizmente, hoje eu fui ao velório do meu pai e barraram a minha entrada", desabafou Fabiano em um story no Instagram.
"Fui até o velório e infelizmente a esposa dele não liberou a minha entrada alegando que eu não era bem vindo e que não poderia chegar perto dele... Sim... Fazer o que, né? Deus sabe o que faz", concluiu.
Segundo comunicado divulgado pela equipe do cantor Marciano, seu velório foi aberto ao público e ocorreu na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo.
RELAÇÃO ENTRE CANTOR E O FILHO
O caso entre Fabiano e Marciano chamou atenção do público em 1997, com a realização de um exame de DNA em programa apresentado por Ratinho. Ao longo dos anos seguintes, o tema foi explorado por diversas atrações televisivas. Em 2016, Marciano chegou a mover um processo contra o próprio filho.
Em entrevista ao Superpop em junho de 2018, Fabiano chegou a declarar: "Nem de pai dá para chamar mais ele [Marciano]. Pede R$ 20 mil de indenização em vez de pedir perdão para mim, recorre, e vai perder de novo. Depois que me tornei herdeiro, ele pegou mais ódio ainda. Nunca fui atrás de um real do meu pai, mas não vou abrir mão da herança. Eu tenho o mesmo direito da filha dele."
Nesta sexta-feira (18) Fabiano fez postagens no Instagram afirmando estar em luto e lamentando a morte de Marciano.
Nelas, Fabiano pediu à família de Marciano que lhe permitisse dar um abraço no corpo do pai antes do enterro: "O que eu peço, de verdade, pra mulher dele, Alexandra, que me deixe eu dar um último abraço no meu pai naquele caixão. O abraço que não pude dar em vida."
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"Que eu possa dar esse abraço nele. Não era do jeito que queria, da forma que queria, mas é o jeito que Deus quis. Só peço à Alexandra que me deixe dar esse último abraço nele. Não sei se vão deixar, não sei o que passa na cabeça deles. É só isso que peço, de coração", disse, já imaginando o desfecho de sua tentativa.

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