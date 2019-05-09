Filho de Meghan Markle e príncipe Harry tem foto divulgada

O Príncipe Harry, 34, e a Duquesa de Sussex Meghan Markle, 37, apareceram com seu filho, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pela primeira vez para a mídia britânica.
A criança nasceu no Castelo de Windsor nesta segunda-feira (6). Na ocasião, Harry comentou com a imprensa que "é um bebezinho lindo de morrer". "Foi espetacular, absolutamente incrível. Como eu disse, eu estou tão orgulhoso da minha esposa", disse.
O filho de Markle é o
primeiro bebê inter-racial
na história recente da
monarquia britânica
- Meghan é filha de uma mãe negra e de um pai branco.