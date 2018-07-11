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Filho de Galvão rebate crítica de filho de Mick Jagger ao seu pai

Comentários foram feitos após brincadeira de Galvão ter repercutido mal com a família do Rolling Stone

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 17:05
Lucas Jagger e Lucas Bueno, filhos de Mick Jagger e Galvão Bueno brigam na web Crédito: Instagram / @lucasjagger | Instagram / @lucabuenomovies
Os comentários de Galvão Bueno sobre o "pé-frio" de Mick Jagger na partida entre a França e a Bélgica, válida pela Copa do Mundo da Rússia, deram o que falar nas redes sociais.
"Casagrande é herói. Galvão, não", escreveu Lucas Jagger, filho do vocalista do Rolling Stones com a apresentadora Luciana Gimenez, nos comentários de uma foto publicada pelo narrador ao lado do comentarista e de Arnaldo César Coelho.
Em resposta ao comentário, foi o próprio filho de Galvão, Luca Bueno, que apareceu nos comentários: "Mick é herói, Lucas não. Chill out, bro (algo como 'Relaxa, cara' em português)".
Posteriormente, o filho de Galvão ainda publicou uma mensagem marcando o usuário do filho de Jagger no Instagram Stories: "Brincadeira é brincadeira. Não precisa levar a sério. Espero que gostaram (sic) do jogo de hoje".
Ainda durante a partida, o próprio Lucas e sua mãe haviam feito críticas a Galvão Bueno. Em determinado momento, Luciana chegou a chamá-lo de "cafona". Luca, o filho de Galvão, é youtuber e chamou atenção este ano ao publicar um vídeo em que gasta R$ 1 mil em figurinhas do álbum da Copa.

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