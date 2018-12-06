Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro

Publicado em 6 de dezembro de 2018 às 14:25
- Atualizado há 6 anos
Joaquim, filho de quatro anos do ator Felipe Simas e de sua mulher, Mariana Uhlmann, foi atacado por um cachorro, que o mordeu, causando alguns ferimentos em seu rosto na última terça-feira, 4.
"Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido e o cachorro reagiu e mordeu a carinha dele. Tem um corte um pouco mais profundo, mas a cara ficou um pouquinho machucada. Ele tá bem, graças a Deus", explicou Mariana nos stories de seu Instagram.
Ela compartilhou uma foto do pequeno ao lado da irmã, Maria, de apenas um ano, em que é possível ver parte dos machucados ocasionados pelo cão.
