Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro

Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro

'Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido que reagiu e mordeu a carinha dele', explicou Mariana Uhlmann, mãe de Joaquim

Agência Estado

Redação de A Gazeta

Publicado em 6 de dezembro de 2018 às 14:25

 - Atualizado há 6 anos

06/12/2018 - Felipe Simas, Mariana Uhlmann e seu filho, Joaquim Crédito: Instagram / @felipessimas

Joaquim, filho de quatro anos do ator Felipe Simas e de sua mulher, Mariana Uhlmann, foi atacado por um cachorro, que o mordeu, causando alguns ferimentos em seu rosto na última terça-feira, 4.

"Ele foi dar um abraço num cachorro conhecido e o cachorro reagiu e mordeu a carinha dele. Tem um corte um pouco mais profundo, mas a cara ficou um pouquinho machucada. Ele tá bem, graças a Deus", explicou Mariana nos stories de seu Instagram.

Ela compartilhou uma foto do pequeno ao lado da irmã, Maria, de apenas um ano, em que é possível ver parte dos machucados ocasionados pelo cão.

06/12/2018 - Joaquim, 4, e Maria, 1, filhos de Felipe Simas e Mariana Uhlmann. Joaquim está com o rosto ferido devido a mordida de um cachorro Crédito: Instagram / @uhlmannmariana

