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Duas gerações

Filho de Faustão posta foto com o pai e surpreende pela semelhança

'Ô louco, meu', como diria o apresentador: semelhança de João Guilherme com o pai, Fausto Silva, chamou a atenção dos fãs nas redes sociais

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 21:44
Fausto Silva posa com o filho, João Guilherme, de 14 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Qualquer semelhança não é mera coincidência: Fausto Silva surpreendeu ao postar foto com o filho, João Guilherme, de 14 anos. Os dois, em aparição rara, surgiram em uma mesa de restaurante em foto postada no perfil do herdeiro do apresentador da Globo na tarde deste sábado (1º). Mas o que chamou a atenção mesmo foi a semelhança entre eles. 
João e Rodrigo: os dois filhos de Faustão Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador do "Domingão do Faustão" é ainda pai de Rodrigo, de 10 anos, também fruto do relacionamento com sua atual esposa, Luciana Cardoso, e de Lara Silva, de 20 anos, que é filha do global com a ex-mulher, Magda Colares. 
Lara, de 20 anos, com a madrasta Luciana: filha e esposa de Fastão Crédito: Reprodução/Instagram

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