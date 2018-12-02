Filho de Faustão posta foto com o pai e surpreende pela semelhança

Qualquer semelhança não é mera coincidência: Fausto Silva surpreendeu ao postar foto com o filho, João Guilherme, de 14 anos. Os dois, em aparição rara, surgiram em uma mesa de restaurante em foto postada no perfil do herdeiro do apresentador da Globo na tarde deste sábado (1º). Mas o que chamou a atenção mesmo foi a semelhança entre eles.