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PARABÉNS

Filho de Faustão parabeniza pai pelos 30 anos de programa: 'Orgulho'

Apresentador comemorou três décadas de 'Domingão do Faustão' com equipe e família

Publicado em 

27 mar 2019 às 17:30

Publicado em 27 de Março de 2019 às 17:30

27/03/2019 - Fausto Silva com o filho João Guilherme Crédito: Instagram/@jotagsilva
O programa Domingão do Faustão completou 30 anos nesta terça-feira, 26, e o apresentador Fausto Silva comemorou com equipe e família. O filho mais velho dele, João Guilherme, de 15 anos, homenageou o pai nas redes sociais.
"Pai, você é meu orgulho, tanto no pessoal quanto no profissional. Parabéns pelos 30 anos de Domingão. Muito difícil um programa de televisão extenso em um domingo que tenha 30 anos na mesma emissora com o mesmo apresentador. Orgulho é a palavra! Te amo muito", escreveu o jovem ao compartilhar algumas fotos ao lado de Fausto Silva.
João Guilherme também resgatou uma participação dele, de quando era criança, no programa do pai. O mesmo vídeo foi compartilhado por Luciana Cardoso, mulher de Faustão. Ela, inclusive, também publicou uma foto em homenagem aos 30 anos do programa do marido. "Equipe show", escreveu ela na legenda.
A primeira edição do Domingão do Faustão foi ao ar no dia 26 de março de 1989 e teve Dercy Gonçalves, João Kleber e Xuxa em domingo de Páscoa.

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