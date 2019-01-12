Filha de Zilú e Zezé, Camila Camargo anuncia gravidez do primeiro filho

Camila Camargo, 33, filha do meio de Zilú e Zezé Di Camargo, anunciou nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho.

A novidade foi postada no Instagram. "Estou SIM, gravidíssima! Agradeço imensamente, desde já, todas mensagens lindas que venho recebendo e todo amor, e agradeço a Deus pela benção linda concedida. Tou muito, muito feliz.", diz a atriz.

Além de filha de Zilú e Zezé, Camila é casada com o diretor de TV Leonardo Lessa.

Emocionada, Camila também postou outra mensagem sobre o momento especial em sua vida.

"A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim. Ser com meu marido o sagrado da família e aprender junto com ele. Eu gostaria de ter esperado pelo menos os 3 meses de gestação pra poder dividir com todos essa benção, afinal estou no início ainda, mas não tive essa oportunidade, infelizmente!", escreveu.