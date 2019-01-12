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Felicidade

Filha de Zilú e Zezé, Camila Camargo anuncia gravidez do primeiro filho

Emocionada, Camila também postou outra mensagem sobre o momento especial em sua vida

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2019 às 20:34
Camila Camargo, 33, filha do meio de Zilú e Zezé Di Camargo, anunciou nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho.
A novidade foi postada no Instagram. "Estou SIM, gravidíssima! Agradeço imensamente, desde já, todas mensagens lindas que venho recebendo e todo amor, e agradeço a Deus pela benção linda concedida. Tou muito, muito feliz.", diz a atriz.
Além de filha de Zilú e Zezé, Camila é casada com o diretor de TV Leonardo Lessa.
Emocionada, Camila também postou outra mensagem sobre o momento especial em sua vida.
"A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim. Ser com meu marido o sagrado da família e aprender junto com ele. Eu gostaria de ter esperado pelo menos os 3 meses de gestação pra poder dividir com todos essa benção, afinal estou no início ainda, mas não tive essa oportunidade, infelizmente!", escreveu.
Além do neto que virá de Camila, Zilú e Zezé Di Camargo já são avós dos filhos da Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz: José Marcus, 7, e João Franciso, 5.

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