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Direto do "Fofocalizando"

Filha de Silvio Santos está namorando soldado da PM

Herdeira do SBT já contou ao pai sobre o romance, mas soldado e Silvio Santos ainda não foram apresentados, segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 set 2019 às 05:54

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 05:54

Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel
O Fofocalizando, do SBT, divulgou uma fofoca da própria emissora na tarde desta terça (10) - e não foi de qualquer um da casa. O programa garantiu que Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, está namorando com um soldado da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) chamado Vinícius
Leo Dias, que participa da atração, disse que o casal deixou o romance aberto a público no show "Amigos", com Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano. Segundo o jornalista, o bonitão tem 29 anos e trabalhava como segurança da herdeira do SBT. O namoro teria começado em janeiro deste ano. 
O jornalista também comentou que Silvio sabe do romance, mas que ele e o soldado ainda não foram apresentados formalmente. "O pai perguntou se era do meio artístico, e ela disse que é um PM, é de família militar, tem a vida muito regrada", disse Leo Dias, no Fofocalizando. 

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