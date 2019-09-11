Filha de Silvio Santos está namorando soldado da PM

, do SBT, divulgou uma fofoca da própria emissora na tarde desta terça (10) - e não foi de qualquer um da casa. O programa garantiu que, está namorando com umda Polícia Militar de São Paulo (PMSP) chamado

Leo Dias, que participa da atração, disse que o casal deixou o romance aberto a público no show "Amigos" , com Leonardo , Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano . Segundo o jornalista, o bonitão tem 29 anos e trabalhava como segurança da herdeira do SBT. O namoro teria começado em janeiro deste ano.

O jornalista também comentou que Silvio sabe do romance, mas que ele e o soldado ainda não foram apresentados formalmente. "O pai perguntou se era do meio artístico, e ela disse que é um PM, é de família militar, tem a vida muito regrada", disse Leo Dias, no Fofocalizando.