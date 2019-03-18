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Filha de Michael Jackson nega tentativa de suicídio: 'mentirosos', diz

Segundo o site TMZ, Paris teria tentado tirar a própria vida após a repercussão de Leaving Neverland

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:32

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:32

Paris Jackson Crédito: Reprodução/Instagram @parisjackson
Paris Jackson, filha do "rei do pop" Michael Jackson, negou os rumores de que havia tentado tirar a própria vida. No último sábado, 16, o TMZ informou que a jovem de 20 anos havia sido hospitalizada em Los Angeles (EUA) após uma tentativa de suicídio.
No Twitter, Paris respondeu a publicação do site: "Vão se f****, seus mentirosos de m****", escreveu. De acordo com fontes do TMZ, Paris estava sofrendo com a pressão causada pelo lançamento do documentário Leaving Neverland, no qual dois homens afirmam que eram amigos de Michael e foram abusados por ele entre os seus sete e dez anos, no começo da década de 1990.
Paris já havia tentado suicídio outras vezes desde a morte do cantor em 2009, e desde então vem lidando com a depressão e dependência de toxicológicos.
Por conta da repercussão do documentário, algumas estações de rádio no Canadá e na Holanda pararam de tocar músicas de Michael Jackson. Além disso, o produtor de Os Simpsons cancelou todas as exibições futuras de um episódio antigo da série que conta com a voz do cantor.

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