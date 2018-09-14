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Pop

Filha de Madonna desfila pela 1ª vez na semana de moda de NY

Lourdes vestiu um jeans de cintura baixa com boca larga todo rasgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 13:11

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 13:11

Lourdes Maria Leon, filha de Madonna, no fashion week de Nova York, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @lourdesleon_official
Lourdes Leon, a filha mais velha de Madonna, fez sua estreia como modelo na semana de moda de Nova York na última terça-feira, 11. A jovem de 21 anos desfilou para a marca norte-americana Gypsy Sport, conhecida por sua moda sem gênero e discurso em defesa de minorias.
Na passarela, Lourdes vestiu um look inusitado: jeans de cintura baixa com boca larga e todo rasgado, com um top de correntes e conchas. Para completar, tênis de pai, os dad sneakers, e um óculos-de-sol em tamanho mini. O desfile contou com um casting diverso, formado por modelos de diferentes tamanhos e etnias.
Recentemente, a primogênita de Madonna tem investido na carreira de modelo, estrelando campanhas de marcas como Converse e Stella McCartney.

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