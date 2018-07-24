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POLÊMICA

Filha de Ivo Meirelles denuncia racismo que sofreu em loja da C&A

Empresa afirma que está averiguando o fato para tomar medidas cabíveis

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 20:09
Vitória ao lado do pai, Ivo Meirelles Crédito: Instagram / @ivomeirelles
A filha do músico Ivo Meirelles, Vitória Meirelles, publicou um relato em seu perfil no Facebook alegando ter sofrido racismo por parte de uma funcionária de uma loja da rede C&A.
A jovem contou que se sentiu perseguida pela funcionária, que foi atrás dela por cada canto da loja em que passava: "O pior de tudo são as pessoas olhando para minha cara como se eu realmente fosse uma suspeita".
Antes de sair da loja, Vitória ainda tentou falar com a funcionária e acusou-a de racismo: "Com dois seguranças negros parados ali, perguntei em alto e bom tom se ela estava com algum problema comigo, se era o tom da minha pele ou a característica das minhas vestes. A revolta tá gigante, mas sigo firme. E ainda tem gente que acha que o que passamos diariamente não passa de um 'mimimi'", concluiu.
O caso ocorreu no centro do Rio de Janeiro na última segunda-feira, 23. O pai da jovem publicou mensagens de indignação em sua conta no Instagram:
"Uma vergonha! Acabei de saber que ontem, uma funcionária, loura, perseguiu a minha filha e chegou a invadir o provador, achando se tratar de uma ladra, apenas pela cor da pele". O músico utilizou outra postagem para deixar o recado de que "racistas não passarão" e afirmou que um boletim de ocorrência estava a caminho.
Após receber comentários dizendo que estava usando a história para chamar atenção, Vitória desabafou nos Stories do Instagram: "Se eu quisesse fama, eu usaria uma outra forma de conseguir, e não dessa forma péssima. Não diminuam a situação pela qual eu passei".
Procurada, a assessoria da C&A afirmou ao E+ que a empresa "repudia qualquer tipo de preconceito, seja ele por raça, cor e/ou religião" e que está "averiguando o fato para tomar as medidas cabíveis".
Confira abaixo as publicações feitas por Vitória e seu pai, Ivo Meirelles:
Confira também a íntegra da nota enviada pela C&A:

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