Home
>
Famosos
>
Filha de Beyoncé e Jay-Z aparece em lista da Billboard

Filha de Beyoncé e Jay-Z aparece em lista da Billboard

A pequena conquistou o título com uma participação em uma música

Agência Estado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:51

 - Atualizado há 6 anos

Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z Crédito: Reprodução/Instagram @blueivy.carter

Blue Ivy Carter, filha dos cantores Beyoncé e Jay-Z, chegou pela primeira vez à lista das 100 principais músicas da semana feita pela Billboard, com Brown Skin Girl. A canção é uma parceria entre Blue Ivy, Beyoncé, Saint Jhn e WizKid.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Brown Skin Girl, lançada neste mês de julho, junto ao álbum The Lion King: The Gift, apareceu na 76ª colocação na Billboard Hot 100 relativa à semana de 3 de agosto de 2019.

A voz da pequena aparece cantando um trecho da música logo na introdução e, posteriormente, ao seu fim. Apesar de Blue Ivy já ter feito pequenas aparições em outras músicas, é a primeira vez que ela é creditada oficialmente e chega a uma lista importante.

Em 2017, por exemplo, fãs 'descobriram' que Blue Ivy falava a frase "Yes I am" após Beyoncé dizer "Azul can you hear me?" no remix de Mi Gente

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais