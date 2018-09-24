Ferrugem explica polêmica de 'sarrada agressiva' em show no Maranhão

Cantor Ferrugem Crédito: Possato Photography

A sarrada não fará mais parte do show do cantor Ferrugem. Na última sexta-feira (21), a simulação de ato sexual com uma mulher durante o show, em São Luís, no Maranhão, gerou revolta nas redes sociais durante o fim de semana.

O vídeo mostra um integrante da banda de Ferrugem segurando uma mulher agressivamente, impedindo-a de se movimentar por conta própria. Em seguida, o namorado da fã se manifesta e o artista responde: "Me desculpe, errado é você que deixou e ela que quis subir".

A resposta não agradou os internautas que criticaram a situação e a posição do pagodeiro. "A mulher vai dançar, é imobilizada por um cara com 3x o peso dela, submetida a humilhação e ainda sai de culpada. E o imbecil do cantor ainda pede 'desculpa' ao namorado e não pra ela, porque a enxerga como como propriedade e não como gente. Que lixo esse Ferrugem!", escreveu uma usuária do Twitter.

"Não conheço esse Ferrugem, apesar de ouvir falar dele entre os alunos, creio que a maioria do público seja jovem. O que não dá para aceitar é um artista constranger alguém dessa forma e ainda culpar o namorado pelo ocorrido", disse outra internauta.

Diante da polêmica, Ferrugem fez um vídeo nas redes sociais e disse que não fará mais esse tipo de performance, em que chama uma fã para dançar, em suas apresentações.

"Resolvi me posicionar porque a situação tomou uma proporção na qual começou a entristecer e a incomodar muita gente que faz parte desse trabalho", contou o cantor no Instagram. "Meu músico acabou se excedendo um pouco, a gente até conversou, pediu para que tirasse esse excesso, depois a gente resolveu não fazer mais a dança. Eu queria pedir desculpa para quem se sentiu incomodada e constrangida, mas queria deixar bem claro que a menina (que aparece no vídeo) não se sentiu incomodada e muito menos constrangida".

Ferrugem ressaltou que não foi sua intenção "humilhar, ofender e muito menos ser assediador".