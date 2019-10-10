Home
Fernando Zor é internado, e cantor Sorocaba terá de fazer show sozinho

Artista está com pneumonia, em hospital de São Paulo, e não tem previsão de alta

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 12:30

 - Atualizado há 6 anos

Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba Crédito: Instagram/@fernando/@eduardorochafotografia

O cantor Fernando Zor, 35, está internado em São Paulo por conta de um quadro de pneumonia. Desde terça-feira (8) que ele está no Hospital Albert Einstein. Por conta disso, de acordo com o escritório da dupla sertaneja, o cantor Sorocaba fará apresentação marcada para esta quinta (10) sozinho, na cidade de Cosmorama/SP.

A médica de Zor, Dra. Telma Antunes, optou por mantê-lo internado pela necessidade de aplicação de antibióticos intravenosos. Ainda não há uma data precisa para que ele deixe o local e receba alta. 

A expectativa otimista, porem, é que ele se recupere até sexta-feira (11) para que possa se juntar ao Sorocaba e cumprir a agenda de shows normalmente desta data em diante.

Fernando Zor namora a cantora Maiara, 31. Em julho ambos passaram por uma nova crise. À época, os dois até deixaram de se seguir no Instagram. Mas se reconciliaram dias depois.

