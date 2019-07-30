Fernando diz que término com Maiara não foi por falta de amor

Publicado em 30 de julho de 2019 às 21:21
- Atualizado há 6 anos
Após quatro meses de namoro, Maiara, 31, e Fernando Zor, 35, não estão mais juntos. Segundo o sertanejo, o relacionamento chegou ao fim não por falta de amor.
"Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco", disse o músico à reportagem.
Procurada, a assessoria de Maiara disse que ela não quer se pronunciar. Os dois estavam juntos publicamente desde março, e trocavam várias declarações de amor pelas redes sociais.
Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, chegou a tatuar um passarinho em seu tornozelo para celebrar o seu novo amor. Passarinho é o apelido que Fernando deu a ela. Em maio, o sertanejo preparou uma surpresa para Maiara ao encher a casa dela de pássaros de papel e flores, da garagem até o quarto, tudo para pedir a cantora em namoro.
