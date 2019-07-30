Home
Fernando diz que término com Maiara não foi por falta de amor

Sertanejos namoravam desde março deste ano

Agência Folha Press

Publicado em 30 de julho de 2019 às 21:21

 - Atualizado há 6 anos

13/06/2019 - Maiara e Fernando Zor, casal de namorados e cantores Crédito: Reprodução/Instagram

Após quatro meses de namoro, Maiara, 31, e Fernando Zor, 35, não estão mais juntos. Segundo o sertanejo, o relacionamento chegou ao fim não por falta de amor. 

"Tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. Quero muito o bem dela e sei que isso é recíproco", disse o músico à reportagem.

> Fãs de Maiara tentam invadir banheiro e ficam presas: "Loucas"

Procurada, a assessoria de Maiara disse que ela não quer se pronunciar. Os dois estavam juntos publicamente desde março, e trocavam várias declarações de amor pelas redes sociais. 

Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, chegou a tatuar um passarinho em seu tornozelo para celebrar o seu novo amor. Passarinho é o apelido que Fernando deu a ela. Em maio, o sertanejo preparou uma surpresa para Maiara ao encher a casa dela de pássaros de papel e flores, da garagem até o quarto, tudo para pedir a cantora em namoro.

