Fernanda Montenegro é a mulher mais admirada do Brasil, revela pesquisa

A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Leo Aversa/Reprodução/Instagram @leoaversa

A atriz Fernanda Montenegro é a mulher mais admirada do Brasil. A constatação foi feita através da uma pesquisa com 780 homens e mulheres de todas as regiões do País pelo Instituto QualiBest, com pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais.

Em segundo lugar, a brasileira mais admirada pelos entrevistados foi a cantora Ivete Sangalo, seguida pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a ativista Maria da Penha e a ex-presidente da República Dilma Rousseff.

A pergunta para a base das entrevistas foi: "Quem é a mulher brasileira que você mais admira?" O Top 10 inclui as personalidades femininas que tiveram mais de 2% das citações na pesquisa.

Para Daniela Malouf, diretora-geral do Instituto QualiBest, a maior surpresa do estudo é a relevância de personalidades políticas no Top 10. "É surpreendente como as pessoas estão envolvidas com personalidades inseridas no meio político e ativista, como Michele Bolsonaro, Maria da Penha, Dilma Rousseff e Damares Alves, nomes que ganharam um destaque considerável nos últimos anos", afirma.

A presidente do instituto também chama atenção para a presença de representantes das artes cênicas no topo da lista. "Ao mesmo tempo, o fato de termos dois grandes nomes da arte e do entretenimento nos primeiros lugares do ranking, Fernanda Montenegro e Ivete Sangalo, mostra a grande influência que a cultura popular exerce no dia a dia dos brasileiros", finaliza.

Entre as outras personalidades femininas citadas no estudo, que respondem por 1% a 2% das menções dos entrevistados, estão as apresentadoras Fátima Bernardes e Xuxa, as jornalistas Glória Maria e Maria Julia Coutinho (Maju), a atriz Marina Ruy Barbosa, a deputada estadual Janaína Pascoal (PSL-SP) e a ativista Luisa Mell.

Ranking das 10 mulheres mais admiradas do Brasil

1º - Fernanda Montenegro (8% das menções)

2º - Ivete Sangalo (7% das menções)

3º - Michele Bolsonaro (4% das menções)

4º - Maria da Penha (4% das menções)

5º - Dilma Rousseff (4% das menções)

6º - Marta Vieira da Silva (3% das menções)

7º - Gisele Bündchen (2% das menções)

8º - Damares Alves (2% das menções)

9º - Anitta (2% das menções)