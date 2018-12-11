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Fernanda Lima processa Eduardo Costa e pede indenização na Justiça

Cantor ofendeu apresentadora após discurso feito por ela no 'Amor & Sexo'

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 17:28
Eduardo Costa e Fernanda Lima Crédito: Divulgação
A apresentadora Fernanda Lima está movendo um processo na Justiça contra o cantor Eduardo Costa pedindo indenização por danos morais e direito de imagem.
A confusão entre os dois começou após a apresentadora fazer um discurso incisivo sobre o conservadorismo durante o Amor & Sexo que foi ao ar em 6 de novembro.
Na ocasião, Fernanda foi chamada de "imbecil" (entre outras ofensas) por Eduardo Costa, que também afirmou, por meio de seu perfil no Instagram: "a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está".
Posteriormente, o cantor voltou atrás e pediu desculpas. No dia 30 de novembro, Costa foi entrevistado pelo Conversa com Bial, da Globo, mesma emissora em que Fernanda trabalha, e pediu desculpas por meio de um vídeo.
O E+ entrou em contato com as assessorias de Eduardo Costa e Fernanda Lima, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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