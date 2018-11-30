Fernanda Gentil revela que se casou com Priscila Montandon em segredo

Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casaram em segredo. Quem revelou a notícia foi Ivete Sangalo na festa de 25 anos da revista Caras, que aconteceu nesta quinta-feira (29) no Rio de Janeiro. Na apresentação, a cantora acabou soltando que as duas selaram matrimônio recentemente ao dedicar uma música para brindar o casal.
Em seguida, a apresentadora confirmou: "A gente oficializou a união. Só a família estava presente", disse ela à revista.
De acordo com o jornal Extra, a jornalista ainda contou que que Priscila é muito fã de Ivete e que pediu a cantora para ir à cerimônia dar uma "palinha". "Mas ela não conseguiu ir por causa das meninas (as filhas gêmeas), mas a homenagem ocorreu aqui", explicou.
Fernanda Gentil e Priscila assumiram o relacionamento em setembro de 2016, cinco meses após a apresentadora do "Globo esporte" terminar o seu casamento com Matheus Braga, pai do seu filho Gabriel, de apenas 2 anos. Além dele, ela também é mãe de Lucas, de 9 anos.