Fernanda Gentil revela que se casou com Priscila Montandon em segredo

Fernanda Gentil revela que se casou em segredo com Priscila Montandon Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Gentil e Priscila Montandon se casaram em segredo. Quem revelou a notícia foi Ivete Sangalo na festa de 25 anos da revista Caras, que aconteceu nesta quinta-feira (29) no Rio de Janeiro. Na apresentação, a cantora acabou soltando que as duas selaram matrimônio recentemente ao dedicar uma música para brindar o casal.

Em seguida, a apresentadora confirmou: "A gente oficializou a união. Só a família estava presente", disse ela à revista.

De acordo com o jornal Extra, a jornalista ainda contou que que Priscila é muito fã de Ivete e que pediu a cantora para ir à cerimônia dar uma "palinha". "Mas ela não conseguiu ir por causa das meninas (as filhas gêmeas), mas a homenagem ocorreu aqui", explicou.