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Amor pra mais de metro

Fernanda Gentil quer ter mais filhos ao lado de Priscila Montandon

"Acho esse amor tão rico", disse a global

Publicado em 

07 mar 2019 às 13:52

Publicado em 07 de Março de 2019 às 13:52

Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação
Fernanda Gentil deu uma entrevista ao canal da atriz Thais Fersoza no YouTube e declarou que tem o desejo de ser mãe novamente. "Acho esse amor tão rico! E você criar alguém e passar o que tem de melhor para outra pessoa. É um amor muito louco", disse.
A apresentadora da TV Globo tem dois filhos: Gabriel, de três anos, fruto do casamento com Matheus Braga, e Lucas, de 11, que cria desde que a mãe do garoto, que era tia de Fernanda, morreu.
Perguntada se pensa em ser mãe novamente com a namorada Priscila Montandon, a jornalista não titubeou. "Penso, óbvio. Mas pensar é uma coisa e realizar é outra. Não tenho saudade da barriga. Penso em criar gente. Se tiver que engravidar, se for eu ou ela (Priscila), tranquilo, mas quando penso em ser mãe, penso em criar gente. E junto desse pensamento vem dinheiro, espaço físico, violência, segurança", analisou.
Durante entrevista para Thais Fersoza, Fernanda Gentil falou sobre a culpa que sente em deixar o filho para tentar se divertir um pouco, mas esclarece que sempre explica que precisa trabalhar, por exemplo, ao levá-lo para creche. "Eu preciso trabalhar e eu amo o que eu faço. Sinto culpa, por exemplo, se durmo muito e perco os dois acordando", afirma.
Fernanda Gentil, que assumiu o namoro com Priscila Montandon em setembro de 2016, já falou como contou a seu filho Lucas que namora uma mulher. "Preparei toda a palestra com começo meio e fim. E ele disse 'é só isso?'".
Fernanda Gentil passou o feriado de carnaval com a namorada em Salvador, na Bahia. "O que me consola na difícil hora de ir embora desse lugar lindo é saber que vou levar você comigo", escreveu na legenda da foto no perfil oficial dela no Instagram.

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