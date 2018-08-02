Fernanda Gentil faz post apoiando mães que não conseguem amamentar filhos

Fernanda Gentil, apresentadora da TV Globo Crédito: João Cotta/ TV Globo

A apresentadora Fernanda Gentil desabafou em seu Instagram sobre as dificuldades que teve para amamentar seu filho, Gabriel, fruto do casamento com o empresário Matheus Braga. Aproveitando a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece entre 1 e 8 de agosto, Fernanda deu apoio para as mães que, como ela, não conseguiram amamentar seus filhos.

"Já que estamos na semana do aleitamento materno: eu achei que amamentar fosse tão automático quanto ser mãe - se quando nasce um filho, nasce uma mãe, então essa mãe vai amamentar. Não necessariamente. Talvez não se tiver mamilos invertidos, prótese, redução de mama, se sentir muita dor, o leite não descer ou secar - e o meu secou", escreveu a apresentadora.

"Para uma mãe que sempre sonhou em viver o momento mágico de filme do filho mamando no peito, do olho no olho, da mãozinha segurando o nosso dedo, a notícia da mamadeira cai como uma bomba. Chorei, me julguei e repassei a gravidez inteira na minha cabeça tentando descobrir onde errei; se foi o chocolate que comi, a noite que não dormi ou aquela longa escada que subi", continuou Fernanda.

"O meu sofrimento durou até eu dar a primeira mamadeira. Foi quando descobri que eles também olham no nosso olho e a mãozinha também segura o nosso dedo quando mamam na 'dedêra'. Descobri também que esse é um assunto polêmico e não estou aqui para polemizar. Até porque o melhor cenário é o leite materno! Claro! Mas o pior é não ter leite; nem do peito da mãe, nem de outro peito, nem da lata", disse.