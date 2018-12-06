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TRABALHO

Fernanda Gentil deixa o jornalismo e vai para o entretenimento da Globo

Apresentadora muda de setor na Rede Globo e diz estar 'animada com o novo ciclo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:22

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:22

06/12/2018 - Fernanda Gentil, apresentadora de TV Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação
Depois de uma trajetória de dez anos na cobertura esportiva da Rede Globo, Fernanda Gentil resolveu mudar os rumos da profissão e se dedicar à área de entretenimento da emissora. Ela vai deixar de apresentar o "Esporte Espetacular" no próximo domingo, 9, e será substituída por Bárbara Coelho, que dividirá o estúdio com Felipe Andreoli.
"Estou muito feliz com mais esse desafio e animada com o novo ciclo. O esporte foi onde mais quis trabalhar na vida", disse em entrevista ao GShow. "(Eu) fecho esse ciclo com a ótima sensação de missão cumprida, com o coração apertado e a alma em festa", completou.

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