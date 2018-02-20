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Fergie se desculpa após cantar versão 'sexy' do hino nacional dos EUA

Nas redes sociais, a cantora foi criticada por internautas que julgaram a versão desrespeitosa com o hino americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 14:07

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 14:07

Fergie Crédito: Reprodução/YouTube MGL Highlights
Após ser criticada por sua versão mais lenta e "sexy" do hino nacional dos Estados Unidos na abertura do tradicional jogo das estrelas da NBA, Fergie se desculpou formalmente pelo episódio. "Sempre tive honra e orgulho de cantar o hino nacional e eu tentei algo especial para a NBA", afirmou a cantora de 42 anos, ex-integrante do grupo Black Eyed Peas, em comunicado.
"Sou alguém que gosta de riscos, mas claramente essa interpretação não chegou ao tom pretendido. Eu amo esse país e honestamente tentei o meu melhor", escreveu Fergie, que fez sua interpretação do hino no domingo, dia 18.
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Nas redes sociais, a cantora foi criticada por internautas que julgaram a versão desrespeitosa com o hino americano. Outros simplesmente acharam a situação hilária. Um internauta chegou a dizer que foi "a pior interpretação da história". Assista:

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