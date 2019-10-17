Ostentação

Felipe Titto compra carro avaliado em R$ 1,5 milhão 'por impulso'

Ator visitou concessionária de amigo e acabou saindo com carro novo

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:42 - Atualizado há 6 anos

O ator Felipe Titto Crédito: Instagram/@felipetitto

O ator Felipe Titto, 33, revelou aos seus seguidores que acabou comprando um carro por impulso durante uma visita a uma concessionária de um amigo, no Rio de Janeiro.

"Nem posso vir a essas lojas que sempre acabo fazendo merda", disse ele em seus stories no Instagram, enquanto mostrava os carros à venda.

Enquanto passeava entre os automóveis, o ator mostrou um modelo Mercedes AMG G63, que já pertenceu a ele. "Esse carro aqui era meu. Eu vendi para ele, ele vendeu para um cara, e o cara trouxe de volta", disse.

Depois do passeio, Titto acabou não resistindo e comprou uma Mercedes AMG GT, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. "Falei que não posso ir na loja deles que eu faço merda. Aí, deu bosta, velho! Deu bom, né, gente? [sic]", disse, mostrando detalhes do novo carro.

Titto está na novela "A Dona do Pedaço" (Globo) desde agosto deste ano, quando entrou como o personagem Abdias, um professor de boxe.

Na trama, ele é contratado por Agno (Malvino Salvador) para treinar Rock (Caio Castro). A missão não é um problema para Titto, que já luta boxe há anos -a rotina do ator é recheada de exercícios, incluindo musculação, ciclismo, skate e artes circenses, que ele pratica desde criança.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta