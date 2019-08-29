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FAMÍLIA

Felipe Simas e Mariana Uhlmann anunciam que serão pais pela 3ª vez

Casal fez o anúncio em suas redes sociais nesta quinta-feira, 29, durante a 13ª semana de gestação

Publicado em 

29 ago 2019 às 19:37

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 19:37

Felipe Simas e Mariana Uhlmann ao lado dos filhos Jaquim e Maria Crédito: Instagram / @uhlmannmariana
Felipe Simas e Mariana Uhlmann serão pais novamente. O casal anunciou a gravidez ao postar uma foto em suas redes sociais em que um feto aparece desenhado na barriga de Mariana.
> Filho de Felipe Simas tem corte no rosto após mordida de cachorro
A informação foi confirmada ao E+ por Ana Sang, mãe de Felipe Simas: "Está confirmado! Serei vovó pela quarta vez! [Mariana] está de 13 semanas e ainda não sabemos se será um menino ou menina".
Felipe Simas e Mariana Uhlmann já são pais de Joaquim, 5, e Maria, 2. Felipe é irmão dos atores Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, que também tem uma filha, Madalena, 2, fruto de seu relacionamento com Yanna Lavigne.
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"Acertar o passo e encarar o que for. Dividir a vida, cultivar o amor", escreveu Mariana Uhlmann em seu Instagram. Felipe Simas, por sua vez, postou: "Frutas, doces e frutos".
Confira a postagem do anúncio da gravidez feito por Felipe Simas e Mariana Uhlmann:

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