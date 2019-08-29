Felipe Simas e Mariana Uhlmann anunciam que serão pais pela 3ª vez

Felipe Simas e Mariana Uhlmann ao lado dos filhos Jaquim e Maria Crédito: Instagram / @uhlmannmariana

Felipe Simas e Mariana Uhlmann serão pais novamente. O casal anunciou a gravidez ao postar uma foto em suas redes sociais em que um feto aparece desenhado na barriga de Mariana.

A informação foi confirmada ao E+ por Ana Sang, mãe de Felipe Simas: "Está confirmado! Serei vovó pela quarta vez! [Mariana] está de 13 semanas e ainda não sabemos se será um menino ou menina".

Felipe Simas e Mariana Uhlmann já são pais de Joaquim, 5, e Maria, 2. Felipe é irmão dos atores Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, que também tem uma filha, Madalena, 2, fruto de seu relacionamento com Yanna Lavigne.

"Acertar o passo e encarar o que for. Dividir a vida, cultivar o amor", escreveu Mariana Uhlmann em seu Instagram. Felipe Simas, por sua vez, postou: "Frutas, doces e frutos".