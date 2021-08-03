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Polêmica

Felipe Prior instala câmeras em casa por medo de novas acusações de estupro

Ex-BBB revela que tem medo de se relacionar novamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:41

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:41

O arquiteto e ex-BBB Felipe Prior
O arquiteto e ex-BBB Felipe Prior Crédito: Marcio Farias/Divulgação
Acusado de estupro por pelo menos duas mulheres e uma tentativa de estupro por uma terceira, o ex-BBB Felipe Prior, 29, diz que resolveu instalar câmeras de vigilância em sua casa por medo de ser acusado mais uma vez pelo crime.
Em entrevista ao podcast Prosa Guiada, Prior deu detalhes. "Eu coloquei câmera. Meu apartamento é pequenininho. Você está todo dia em um Big Brother, mas eu coloquei porque foi algo que me deu uma liberdade. Dá medo, mano. Você começa a ficar com medo porque para você transar com uma menina hoje tem que ter muito cuidado", disse.
No papo, o arquiteto revela que não teve mais vontade de assumir um relacionamento justamente por receio. As acusações começaram quando ele ainda estava confinado no reality da Globo.
"Se eu contar minha história de vida dá um livro sensacional. De tudo que eu vivi depois que saí do Big Brother, de ter medo de começar a ter um relacionamento. É que eu sou muito de boa, mas você começa a ter medo de levar uma menina em casa", disse.
"Quantas meninas eu fui transar e me pediram tapa na bunda? Não dou tapa na bunda. E tem menina que gosta, mano", emendou.

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Duas mulheres, cujos nomes não foram divulgados, disseram ter sido abusadas sexualmente por ele, em 2014 e 2016. Uma terceira diz ter sofrido uma tentativa de estupro em 2018.
Apesar de não ter sido indiciado no inquérito policial feito pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo, concluído em 4 de agosto, ele virou réu após o juiz acolher a denúncia oferecida pelo Ministério Público em junho de 2020. O processo corre em segredo de Justiça.
Prior, que se declara inocente, afirma que gostaria que o caso fosse julgado logo. Ele diz acreditar que só quando for inocentado poderá ter novas oportunidades --e voltar a ter paz. "Todo dia eu penso como era a minha vida antes", contou ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Hoje estou fazendo terapia para entender melhor tudo isso."

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