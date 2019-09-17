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Medida drástica

Felipe Neto se desespera com ameaças: "Já tirei minha mãe do Brasil"

"As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia", disse o youtuber, detalhando como será a vida a partir de agora

Publicado em 

17 set 2019 às 04:58

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 04:58

O youtuber Felipe Neto afirmou em seu Twitter nesta segunda-feira, 16, que vem sofrendo ameaças e chegou a tirar sua mãe do País por motivos de segurança.
O youtuber Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @famosos.globais
"Infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição", disse Felipe Neto.
Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria, Felipe Neto afirma que cancelou sua participação na palestra Educação e a Criatividade, que ocorreria na terça-feira, 17, no evento Educação 360, no Rio de Janeiro, "devido à ameaças que atentam contra a sua vida e de sua família".
Felipe Neto falou sobre sua ausência: "É estarrecedor que, no Brasil, em 2019, um indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar contra qualquer tipo de censura e opressão sem ser ameaçado."
"Quero dizer que continuarei lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão, por todos os meios que me cabem, pela defesa do amor e da união até o fim, até onde for possível e até onde minhas forças e meu coração aguentaram", prosseguiu.
"Desde que a ação que promoveu contra a censura, a opressão e o preconceito na Bienal do Livro - onde comprou e distribuiu gratuitamente 14 mil exemplares com a temática LGBTQ [...] Felipe Neto vem recebendo todo tipo de ameaças", ressalta o comunicado.

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