Felipe Araújo diz que realizará sonho de infância no palco de Barretos

O músico já tocou em edições anteriores da festa, mas nunca no palco principal

Publicado em 27 de julho de 2019 às 18:00 - Atualizado há 6 anos

Felipe Araújo diz que realizará último sonho de infância no palco principal da Festa de Barretos Crédito: Instagram

A Festa do Peão de Barretos, no interior paulista, tem um dos palcos mais especiais para os músicos sertanejos. Tanto que Felipe Araújo afirmou que encerrará uma pequena lista de sonhos de infância ao tocar na arena do evento no dia 16 de agosto.

O músico já tocou em edições anteriores da festa, mas nunca no palco principal. "Um lugar maravilhoso, onde grande artistas da música brasileira e internacional já tocaram. Estou muito feliz mesmo, contando os dias", afirmou no show de lançamento da festa, que aconteceu na última quarta (24) em São Paulo.

A pequena lista de sonhos, agora prestes a ser concluída, incluía se apresentar no Domingão do Faustão (Globo), participar do programa Hora do Faro, (Record), já que Felipe aponta Rodrigo Faro como um padrinho em sua carreira, e ter a música mais tocada no Brasil, feito conquistado com "Atrasadinha" (2018).

Felipe, cujo o último trabalho foi o DVD "Por Inteiro", gravado no Rio, há exatamente um ano, voltará em breve ao estúdio para a gravação de músicas inéditas. A ideia é lançar um EP ainda neste semestre, mas, segundo o músico, "se tiver muita música boa, a gente vai ter que fazer um CD completo", diz aos risos.

Em meio às expectativas e realizações profissionais, Felipe só lamenta o tempo que acaba ficando longe do filho, Miguel, de cinco meses, e diz que aguarda ele ficar um pouquinho maior para poder acompanha-lo na estrada e até cantar com o pai. "Ele está ficando gordinho, bem gordinho, a minha cara", diz orgulhoso.

DE ESTREANTES A VETERANOS

Além de Felipe Araújo, vários estreantes e veteranos da música também passarão pelo palcos de Barretos entre 15 e 25 de agosto. No mesmo dia do sertanejo (16.ago) cantarão na arena principal Ivete Sangalo, Léo Santana e Kevinho. No palco Amanhecer serão Zé Ricardo e Thiago, Lucas e Thiago e Fabrício Fiori.

Enquanto alguns comemoram a chegada à famosa Festa de Barretos, como a cantora Yasmin Santos, 21, que fará sua primeira apresentação no dia 24 de agosto, outros já acumulam mais de duas décadas de participações, como Juliano Cezar, 59, que também já foi peão antes de se tornar músico.

"São só dois anos de carreira e tudo isso já está acontecendo, eu em Barretos. Sem dúvida é a realização de um grande sonho. Estou muito ansiosa", afirma Yasmin, que levará ao palco Amanhecer seu novo show, do DVD "Para, Pensa e Volta" (2019), que será lançado em 29 de agosto, em São Paulo.

"A gente está montando o roteiro, vamos pegar todo aquele cenário do DVD e levar para o palco, então o público pode esperar um show lindo, de luz e energia positiva, vou tocar muitos instrumentos, estou preparando muita coisa exclusica", diz ela, que ficou conhecida após fazer um cover de Marília Mendonça.

Juliano Cezar, que já tocou em mais de 20 festas de Barretos, também lançou recentemente seu novo DVD, com participações de Daniel e Naiara Azevedo, e vai levar à festa do peão esse novo trabalho, que deverá dividir espaço com clássicos do músico, como "Cowboy Vagabundo" (2000) e "Não Aprendi Dizer Adeus" (1991).

"[A Festa de] Barretos é a consagração de um artista. Cantar em Barretos é uma emoção diferente de todas as outras festas, porque é um buraco, uma arena linda, você sente o calor do público. Eu canto pelo Brasil inteiro, mas lá é diferente", afirma ele, que se apresentará no dia 17 de agosto, no palco Amanhecer.

Outros nomes que também estarão na Festa de Barretos desse ano são: Simone e Simaria, novas embaixadoras do evento, Gusttavo Lima, o projeto Amigos, Alok, Ferugem, Fernando e Sorocaba, entre outros. Veja a lista de atrações aqui.

