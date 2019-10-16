Deu ruim

Felicity Huffman é presa após caso de fraude em vestibular

Atriz de 'Desperate Housewives' será presa por 14 dias e pagará multa de US$ 30.000

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 15:07 - Atualizado há 6 anos

Felicity Huffman Crédito: Divulgação

A atriz Felicity Huffman, 56, começou a cumprir pena de 14 dias de prisão nesta terça-feira (15), após se declarar culpada de pagar para falsificar o exame de admissão universitária de sua filha mais velha, Sophia Grace Macy.

Ela está confinada em uma prisão federal de segurança mínima em uma cidade chamada Dublin, que fica perto de San Francisco na Califórnia, segundo informações da agência de notícias AFP.

Cumpridas suas duas semanas de prisão, a atriz terá um ano de liberdade condicional, mas deverá pagar uma multa de US$ 30.000 (R$ 124.446) e fazer 250 horas de trabalho comunitário.

Huffman, que já foi indicada ao Oscar e é conhecida por seu papel em "Desperate Housewives", se declarou culpada em maio deste ano por pagar US$ 15.000 (R$ 58.000) a uma empresa de exames de admissão universitária, para que a nota de sua filha fosse melhor.

Em carta enviada ao tribunal, a atriz diz que suas ações foram motivadas pelo medo. "No meu desespero por ser uma boa mãe, eu me convenci de que tudo que estava fazendo era dar uma oportunidade para minha filha", escreveu. "Estou profundamente envergonhada do que eu fiz."

O ator William H. Macy, marido da atriz, não foi acusado pelo esquema. Mas, além de Huffman, outras 51 pessoas foram acusadas de participar do mesmo de suborno e fraude para que seus filhos pudessem ingressar nas melhores faculdades dos EUA, incluindo Yale, Stanford e a Universidade do Sul da Califórnia.

