Faustão recebe alta e deve ficar o carnaval em casa

Faustão Crédito: Divulgação

Faustão recebeu alta médica do do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (8), após passar por uma angioplastia. Segundo a TV Globo, o problema vascular foi detectado em exame de rotina.

"Eu sempre faço exame. Eu já sabia que tinha uma pequena obstrução e ela aumentou (...) Aí resolvi fazer o tal do cateter, depois dos exames. Pus o chamado stent, que é como se fosse uma limpeza de Roto-Roorter, e já estou pronto. Eu já poderia trabalhar domingo, mas o programa já está feito porque é programa de carnaval. Mas eu poderia até trabalhar, tocar a vida, disse Faustão em entrevista ao TV Fama, da RedeTV, após sair do hospital.