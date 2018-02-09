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Faustão recebe alta e deve ficar o carnaval em casa

'Vou procurar andar mais ainda e fazer os exercícios', disse Faustão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 16:12

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 16:12

Faustão Crédito: Divulgação
Faustão recebeu alta médica do do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (8), após passar por uma angioplastia. Segundo a TV Globo,  o problema vascular foi detectado em exame de rotina.
"Eu sempre faço exame. Eu já sabia que tinha uma pequena obstrução e ela aumentou (...) Aí resolvi fazer o tal do cateter, depois dos exames. Pus o chamado stent, que é como se fosse uma limpeza de Roto-Roorter, e já estou pronto. Eu já poderia trabalhar domingo, mas o programa já está feito porque é programa de carnaval. Mas eu poderia até trabalhar, tocar a vida, disse Faustão em entrevista ao TV Fama, da RedeTV, após sair do hospital.
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Fausto Silva, que tem 67 anos, passa bem e deve permanecer em repouso durante o carnaval, em sua casa, no Morumbi, em São Paulo.  "A recomendação é andar bastante, como eu ando. Vou procurar andar mais ainda e fazer os exercícios. Aquelas coisas que todo mundo mais ou menos sabe. (As complicações) são coisas que vêm de geração para geração, de família, e aí você tem que administrar. Vai empurrando até onde der, não tem jeito. O bom é quando você pode fazer a prevenção".

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