Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Angioplastia

Faustão é internado para fazer cirurgia no coração

Na quarta-feira (7) ele passou pelo cateterismo seguido da angioplastia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 18:40

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 18:40

Fausto Silva Crédito: Divulgação
O apresentador Faustão, de 67 anos, foi internado em São Paulo nesta quarta-feira (7) no Hospital Albert Einstein. Ele fez exames de rotina que mostraram que ele precisava passar por uma angioplastia para desobstruir uma artéria e recebeu dois stents, na mesma cirurgia. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Segundo o Notícias da TV, o apresentador passa bem e terá alta na noite desta quinta-feira (8). A internação foi decidida quando os exames mostraram que havia a artéria obstruída e que haveria a necessidade de um cateterismo para uma melhor análise dos vasos sanguíneos e parte interior do coração. 
Logo na quarta-feira (7) ele passou pelo cateterismo seguido da angioplastia, quando foram colocados os stents. Ainda segundo a publicação, a assessoria de imprensa do hospital não confirmou a internação de Faustão. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados