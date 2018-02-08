Faustão é internado para fazer cirurgia no coração

Fausto Silva Crédito: Divulgação

O apresentador Faustão, de 67 anos, foi internado em São Paulo nesta quarta-feira (7) no Hospital Albert Einstein. Ele fez exames de rotina que mostraram que ele precisava passar por uma angioplastia para desobstruir uma artéria e recebeu dois stents, na mesma cirurgia.

Segundo o Notícias da TV, o apresentador passa bem e terá alta na noite desta quinta-feira (8). A internação foi decidida quando os exames mostraram que havia a artéria obstruída e que haveria a necessidade de um cateterismo para uma melhor análise dos vasos sanguíneos e parte interior do coração.