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POLÊMICA

Faustão chama integrantes do Fifth Harmony de gordinhas e revolta fãs

Diversos fãs utilizaram as redes sociais para criticar Faustão pelo uso do termo

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:54
O apresentador Faustão gerou revolta entre fãs do grupo Fifth Harmony após um comentário feito durante o Domingão do Faustão que foi ao ar no último domingo, 22.
Faustão tentou lembrar o nome do grupo, pedindo ajuda a seus convidados. Após questionarem se ele estava se referindo às bailarinas, o apresentador respondeu: "Não, aquelas quatro gordinhas, quatro 'Faustinhas' que vieram cantar aqui. Como é que chamava? Fifth... É esse troço aí."
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O grupo - que recentemente anunciou que passará por um hiato - se apresentou no Domingão em outubro de 2017, quando passou pelo Brasil.
Diversos fãs utilizaram as redes sociais para criticar Faustão pelo uso do termo "gordinhas".

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