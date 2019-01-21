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DEU RUIM

Faustão acerta boca de bailarina com microfone: 'Aprendi com Galisteu'

Apresentador relembrou momento em que foi derrubado no palco durante programa ao vivo

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:14

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:14
21/01/2019 - Fausto Silva bate com microfone na boca de uma das bailarinas do programa Crédito: Instagram/@karinabarros_
Fausto Silva protagonizou, sem querer, uma "videocassetada" ao vivo, neste domingo, 20, enquanto conversava com Karina Barros, uma das bailarinas do Domingão do Faustão.
O apresentador quis saber sobre a relação entre irmãos após a exibição de um vídeo engraçado e, quando foi direcionar o microfone para a bailarina falar, o objeto bateu nos dentes dela.
"Desculpa. (Ela) acabou de ver uma videocassetada ao vivo. Aprendi com a Adriane Galisteu", comentou Faustão. Ele relembrou o caso de 2017, quando a atriz e apresentadora o derrubou no palco do programa ao comemorar as notas no Dança dos Famosos.
Sob gargalhadas das demais integrantes do corpo de balé e da plateia, eles continuaram conversando. "Melissa, em 2019, fuja da sua irmã", disse Faustão após Karina falar sobre a irmã.
No Instagram, a bailarina brincou com a situação. "Melissa, fuja de mim enquanto eu fujo do Faustão", escreveu ao publicar um vídeo do momento. Ao mencionar o dentista dela, Karina o parabenizou pelo trabalho, dizendo que o dente está "muito resistente".

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