Faturamento de Marília Mendonça chega a R$ 10 milhões por mês

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Marília Mendonça tem tudo para fazer de 2018 mais um ano próspero. Ela fatura R$ 10 milhões por mês com shows e arrecadação com suas músicas cantadas nas vozes de outros sertanejos.

Das feminejas, ela é a que mais tem pedido de shows, pelos quais os cachês variam de R$ 200 mil em dias de semana até R$ 350 mil aos sábados e domingos. Nestes valores não estão incluídos transporte e alimentação. Normalmente, R$ 30 mil são destinados a isso pelos contratantes.

Apesar de a crise ter atingido o mercado musical no ano passado, a agenda de Marília continua lotada. Só em janeiro, a cantora tem 11 shows agendados. Ou seja, só com apresentações já são mais de R$ 3 milhões. Das 100 músicas brasileiras mais tocadas em rádios do país, Marília aparece com três.