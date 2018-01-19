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Faturamento de Marília Mendonça chega a R$ 10 milhões por mês

Das 'feminejas', ela é a que mais tem pedido de shows, pelos quais os cachês variam de R$ 200 mil em dias de semana até R$ 350 mil aos sábados e domingos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 10:33

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 10:33

Crédito: Reprodução/Instagram
Marília Mendonça tem tudo para fazer de 2018 mais um ano próspero. Ela fatura R$ 10 milhões por mês com shows e arrecadação com suas músicas cantadas nas vozes de outros sertanejos.
Das feminejas, ela é a que mais tem pedido de shows, pelos quais os cachês variam de R$ 200 mil em dias de semana até R$ 350 mil aos sábados e domingos. Nestes valores não estão incluídos transporte e alimentação. Normalmente, R$ 30 mil são destinados a isso pelos contratantes.
Apesar de a crise ter atingido o mercado musical no ano passado, a agenda de Marília continua lotada. Só em janeiro, a cantora tem 11 shows agendados. Ou seja, só com apresentações já são mais de R$ 3 milhões. Das 100 músicas brasileiras mais tocadas em rádios do país, Marília aparece com três.
Além disso, a cantora de 22 anos tornou-se uma espécie de influenciadora digital. Se em 2015 ela somava 191 mil seguidores no Instagram, esse número saltou a olhos vistos. Hoje, quase 8 milhões de fãs (e haters) seguem o perfil da moça. Não é por acaso que a loura é chamada de maquininha no meio.

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