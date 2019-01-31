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CARNAVAL

Fátima Bernardes será rainha de baile de Carnaval no Recife

Em 2018, apresentadora da Globo aproveitou folia na cidade ao lado do namorado Túlio Gadêlha

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:17

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:17

Fátima Bernardes curte o pré-carnaval de Mulher Gato, com o namorado Túlio Gadelha Crédito: Instagram/Fátima Bernardes
Um ano após estrear no Carnaval de Recife (PE), terra natal do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, 31, a apresentadora da Globo Fátima Bernardes será coroada rainha do 41º Baile dos Artistas, tradicional festa de Carnaval da cidade que acontecerá em fevereiro.
Fátima Bernardes será homenageada e condecorada com a coroa Lágrimas de um Sertanejo, inspirada na saga do povo nordestino, segundo a organização do evento. 
As informações foram divulgadas em uma rede social da festa, que nesta ano acontece no Clube Português no dia 15 de fevereiro. 
Em 2018, meses após assumir publicamente o relacionamento, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitaram dias de folia em Recife e em Olinda às vésperas do Carnaval, já que Fátima Bernardes trabalhou durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. 
Juntos, o casal compareceu -e "causou" nas redes sociais- a uma festa a fantasia vestidos de Mulher-Gato e Batman. 
Dias depois, durante a apresentação do seu programa na Globo, o Encontro, Fátima Bernardes revelou que ideia foi de Túlio Gadêlha para que eles pudessem brincar no meio de todo mundo. 
Na ocasião, Fátima Bernardes também falou ainda sobre a repercussão das fotos na internet. "Sempre tem críticas, mas não me incomodou. Tem pessoas achando que 'será que a essa altura do campeonato tem que se fantasiar?'. Como se tivesse idade para exercer um direito seu: brincar no Carnaval."
Ela contou ter inspirado mulheres mais velhas a aproveitarem o Carnaval. "Adorei que muita mulher falava assim: 'não tenho coragem, mas me sinto representada'. Agora podem ter coragem. Botem sua Mulher-Gato para fora."

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