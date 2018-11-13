Fátima Bernardes pega metrô lotado em Paris com namorado e grava vídeo

O namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, compartilhou um vídeo da apresentadora no metrô lotado de Paris (França) nesta terça-feira, 13. A jornalista da TV Globo tirou férias de 16 dias e está aproveitando o descanso na Europa desde o início da semana.
O casal está compartilhando, diariamente, diversos momentos de felicidade no Instagram. "Como está o passeio?", perguntou Gadêlha. "Está ótimo, bem cheio", respondeu a jornalista, que aparece com um sorriso no rosto na gravação.
Na descrição da postagem, o advogado pernambucano escreveu que Fátima estava com "carinha de apaixonada". A publicação viralizou e os fãs fizeram vários elogios ao casal. Confira o vídeo: