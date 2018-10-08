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Eleições 2018

Fátima Bernardes parabeniza a vitória do namorado nas eleições 2018

Túlio Gadelha (PDT) foi eleito deputado federal pelo Pernambuco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:38

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:38

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
Fátima Bernardes é só alegria neste domingo (7) de eleições. A apresentadora comemorou a vitória do namorado Túlio Gadelha, que concorria a deputado federal pelo Pernambuco.
"Parabéns, amor, pela sua conquista e, principalmente, pela campanha feita com amor, respeito, leveza e paz e muito trabalho", disse a apresentadora em sua conta no Instagram.
Novato na política, Túlio Gadelha (PDT) foi eleito deputado federal com mais de 70 mil votos. Com 30 anos, o recém eleito já cogitou disputar o cargo de governador do estado de Pernambuco.

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