Fátima Bernardes parabeniza a vitória do namorado nas eleições 2018

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes

Fátima Bernardes é só alegria neste domingo (7) de eleições. A apresentadora comemorou a vitória do namorado Túlio Gadelha, que concorria a deputado federal pelo Pernambuco.

"Parabéns, amor, pela sua conquista e, principalmente, pela campanha feita com amor, respeito, leveza e paz e muito trabalho", disse a apresentadora em sua conta no Instagram.