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Fake News

Fátima Bernardes nega que tenha reformado casa de agressor de Bolsonaro

Apresentadora publicou um vídeo desmentindo boatos surgidos nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 15:17

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 15:17

Fátima Bernardes Crédito: Divulgação
A apresentadora Fátima Bernardes publicou um comunicado em suas redes sociais desmentindo boatos falsos de que teria reformado a casa de Adélio Bispo de Oliveira, agressor confesso do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ): "Eu jamais apoiaria qualquer ato de violência."
"Eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da república pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada no respeito à vida humana, independentemente do credo, cor, gênero, ideologia", frisou Fátima.
A apresentadora ainda criticou o fato de a notícia sem fundamento ter se espalhado na internet: "Divulgar uma notícia falsa é uma irresponsabilidade que não contribui em nada para o momento que estamos vivendo"
Confira a íntegra do comunicado de Fátima Bernardes abaixo:

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