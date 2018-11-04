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É O AMOR

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram aniversário de namoro

'Sinto que estamos cada vez mais fortes e confiantes no futuro que está por vir', escreveu Túlio

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 22:36
Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
A apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal eleito Túlio Gadêlha comemoraram um ano de namoro e publicaram homenagens à data em suas redes sociais na sexta-feira, 2.
"O ano foi intenso, com desafios e emoções. Sinto que estamos cada vez mais fortes e mais confiantes no futuro que ainda está por vir", escreveu Túlio em seu Instagram.
O político também contou que o casal tirou a data para um momento romântico: "Aproveitamos para refazer a rota de um ano atrás. Pegamos o carro, a estrada e voltamos à casa onde tudo começou. Muita conversa e boas lembranças"
Fátima, por sua vez, optou por relembrar a primeira foto que publicou assumindo o namoro, que trazia a frase "Quem sabe isso acontecer quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer."
"Um ano se passou e eu só mudaria a legenda: 'Isso quer dizer amor e a estrada a gente tá construindo juntos'", concluiu.
Com 75.542 votos nas últimas eleições, Túlio Gadêlha elegeu-se deputado federal pelo PDT do estado de Pernambuco.

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