Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoram aniversário de namoro

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes

A apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal eleito Túlio Gadêlha comemoraram um ano de namoro e publicaram homenagens à data em suas redes sociais na sexta-feira, 2.

"O ano foi intenso, com desafios e emoções. Sinto que estamos cada vez mais fortes e mais confiantes no futuro que ainda está por vir", escreveu Túlio em seu Instagram.

O político também contou que o casal tirou a data para um momento romântico: "Aproveitamos para refazer a rota de um ano atrás. Pegamos o carro, a estrada e voltamos à casa onde tudo começou. Muita conversa e boas lembranças"

Fátima, por sua vez, optou por relembrar a primeira foto que publicou assumindo o namoro, que trazia a frase "Quem sabe isso acontecer quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer."

"Um ano se passou e eu só mudaria a legenda: 'Isso quer dizer amor e a estrada a gente tá construindo juntos'", concluiu.