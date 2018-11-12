Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Férias

Fátima Bernardes é apresentada para familiares de Túlio em Paris

Jornalista da Globo terá 16 dias de férias

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 11:55
Túlio Gadêlha tinha namorada quando Fátima Bernardes o conheceu Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
Túlio Gadêlha, eleito deputado federal por Pernambuco, decidiu levar a namorada para Paris, na França, para apresentá-la a madrinha, tios e primos. Fátima Bernardes está em férias da TV Globo por 16 dias e está curtindo o descanso na Europa.
Neste domingo, 11, o casal aproveitou o dia para encontrar parentes e amigos. Chegamos em Paris. Já apresentei minha namorada para minha madrinha, tios e primos. Amanhã conheceremos o Capibaribe parisiense. Se a água não tiver gelada dou um mergulho, escreveu Túlio no Instagram, fazendo uma brincadeira com o Rio Sena e o rio que banha Recife.
Fátima Bernardes também começou a publicar as primeiras fotos da viagem nas redes sociais. No perfil oficial dela no Instagram, a jornalista comemorou o descanso com o namorado.
Mesmo com chuva, sempre há muito o que fazer. Principalmente se é a primeira vez juntos em Paris, disse Fátima na legenda da foto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados