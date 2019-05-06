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Fátima Bernardes aparece com anel e levanta a dúvida sobre noivado

Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora exibe a aliança desta a última quinta-feira (2).

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:28

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:28

06/05/2019 - Fátima Bernardes e Túlio Gadelha ficam noivos Crédito: Instagram/@tulio.gadelha
Ao completar dois anos de namoro com Túlio Gadelha, 31, a apresentadora Fátima Bernardes, 56, apareceu com um anel no dedo da mão direita que se parece com uma aliança
A joia é visível em fotos do Instagram da jornalista. Segundo o colunista Leo Dias, ela exibe a aliança desta a última quinta-feira (2). 
Há dois anos, a primeira imagem do casal foi postada pela apresentadora em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.
O ex-marido de Fátima, William Bonner, 55, casou duas vezes com a fisioterapeuta Natasha Dantas em dois meses, no ano passado. Em setembro, Bonner e Natasha celebraram a união em evento realizado na casa da mãe dele, Maria Luiza Bonemer, em São Paulo, que morreu em abril. Em novembro, eles fizeram outra cerimônia no Rio de Janeiro.

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