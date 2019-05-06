Fátima Bernardes aparece com anel e levanta a dúvida sobre noivado

06/05/2019 - Fátima Bernardes e Túlio Gadelha ficam noivos Crédito: Instagram/@tulio.gadelha

Ao completar dois anos de namoro com Túlio Gadelha, 31, a apresentadora Fátima Bernardes, 56, apareceu com um anel no dedo da mão direita que se parece com uma aliança.

A joia é visível em fotos do Instagram da jornalista. Segundo o colunista Leo Dias, ela exibe a aliança desta a última quinta-feira (2).

Há dois anos, a primeira imagem do casal foi postada pela apresentadora em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.